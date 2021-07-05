«Би-2» с симфоническим оркестром выступят на «Формуле-1» в Сочи

Лайнп-ап концертной программы «Формулы-1» пополнился группой «Би-2». Выступление музыкантов будет сопровождать симфонический оркестр, рассказали «Афише Daily» предтсавители компании «Росгонки», которая продвигает мероприятие.

Восьмой в истории Гран-при России этап «Формулы-1» пройдет с 23 по 26 сентября на автодроме в Сочи. Музыкальную программу 24 сентября откроет группа «Звери». «Би-2» выступят в субботу 25 сентября. Завершит гоночный уикенд в воскресенье вечером солист Иван Дорн.

Помимо музыки на турнире лучших пилотов мира планируется насыщенная культурная и развлекательная программа. Гости смогут послушать выступления диджеев, поучаствовать в тематических шоу и оценить интерактивные площадки в Олимпийском парке, подготовленные специально к событию.

Посетить все концерты можно будет по билетам на Гран-при России, которые продаются на сайте мероприятия.

Вместе с этапом «Формулы-1» Автодром в Сочи также примет гонки поддержки «Формулы-2». В этом сезоне проходят по три заезда за один этап.