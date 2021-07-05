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Кипр признал российские сертификаты о вакцинации. Сдавать тест на COVID-19 по прибытии не нужно

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:03

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации. Россиянам, у которых есть подтверждение, не понадобится сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров. Об этом РИА «Новости» сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

Туристам без прививки должны иметь два теста на COVID-19: первый — за 72 часа до прилета на Кипр, второй — по прибытию в республику. По словам Пердиоса, если Россия выйдет из «красной» категории стран в «оранжевую», то от россиян будут требовать только один тест. Он напомнил, что тест на Кипре стоит около 30 евро.

С 28 июня на Кипр летают рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю) и Москва — Пафос (три раза). Пердиос заявил, что на острове вакцинированы 65% населения, передвижение свободное, открыты рестораны и другие публичные места.

В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С августа прошлого года международные рейсы начали постепенно возобновляться.

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