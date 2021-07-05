Умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов

В возрасте 81 года скончался кинорежиссер и актер Владимир Меньшов. Причиной смерти стали «последствия коронавирусной инфекции», пишет РБК со ссылкой на киностудию «Мосфильм».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — заявили в «Мосфильме».

26 июня стало известно, что у Меньшова выявили COVID-19. Из‑за болезни режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду» и был автоматически включен в общефедеральный список партии на выборах в Госдуму.

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку. В 1961 году он поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко, а в 1970-м окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Первой режиссерской работой Меньшова в киноиндустрии стала короткометражка «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы», вышедшая 1968 году. Уже в 1979-м Владимир Меньшов снял фильм «Москва слезам не верит», за который получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Меньшов преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, во ВГИКе и Высшей школе телевидения «Останкино». Режиссер был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, Государственной премии СССР и звания народного артиста РСФСР.