Российские хакеры требуют 70 млн долларов после атаки на американскую ИТ-фирму

Русскоязычная группировка REvil атаковала американскую ИТ-компанию Kaseya и потребовала выкуп в размере 70 млн долларов. В результате массированной кибератаки заблокирована работа тысяч компаний, пишет The Hacker News.

После выплаты хакеры обещают разблокировать зашифрованные данные. REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносное ПО, которое в том числе ограничило доступ к бухгалтерии фирмы. Атакованные компьютеры оказались заблокированы вирусом-вымогателем, который вернет доступ к важным данным после выкупа.

Фирма Kaseya обеспечивает малый и средний бизнес информационными технологиями для удаленного мониторинга, например, поставок товаров и услуг.

В апреле 2019 года REvil вымогал 11 миллионов долларов у мясоперерабатывающего предприятия JBS.