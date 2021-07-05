Bloomberg: ОАЭ и Сейшелы лидируют по темпам вакцинации. Под защитой от COVID-19 более 70% населения

В Объединенных Арабских Эмиратах и на Сейшельских островах вакцинировалось от коронавируса достаточное количество людей для обеспечения защитой более 70% населения. Об этом сообщает Bloomberg на основе данных Vaccine Tracker и официальной статистики.

Как пишет агентство, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок при населении в 10 млн человек — этого должно хватать для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. На Сейшелах охват населения составил 71,7%: там сделали около 138 тыс. прививок при населении в 100 тыс. человек.

В ОАЭ 47,3% жителей получили одну дозу прививки или более, а полностью вакцинированы 35,7% населения. На Сейшелах полную вакцинацию прошли 69,8% жителей.

Третье место в рейтинге темпов вакцинации заняло Королевство Бахрейн с 2,07 млн прививок. Этого достаточно для защиты 69,7% жителей.

В России, по информации Bloomberg, от COVID-19 защищено 12,9% населения, а прививку сделали 38 млн человек. Полную вакцинацию прошли 10,2%, одну и более прививку — 15,7% человек. Во всем мире сделали 3,19 млрд прививок — они охватывают порядка 20,8% населения планеты.