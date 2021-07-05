перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кипр признал российские сертификаты о вакцинации. Сдавать тест на COVID-19 по прибытии не нужно 12:03
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса 11:45
Российские хакеры требуют 70 млн долларов после атаки на американскую ИТ-фирму 11:15
Умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов 11:14
Bloomberg: ОАЭ и Сейшелы лидируют по темпам вакцинации. Под защитой от COVID-19 более 70% населения 10:30
Сыну красноярского депутата назначили 14 лет колонии за убийство, которое он снял на видео 10:14
Роспотребнадзор: пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике России почти на триллион рублей 9:01
Анфиса Чехова назвала себя «бурятской женщиной» после неудачной пластики лица. Пришлось извиняться Вчера в 20:34
«Вкусвилл»/«ВКонтакте» «Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью
«Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью Вчера в 20:02
Партия «Новые люди» выдвинула в Госдуму бывшего участника КВН Сангаджи Тарбаева Вчера в 19:16
Наводнение в Крыму, вакцинация животных в зоопарке и другие новости дня Вчера в 18:48 Дайджест
Moët Hennessy переименует свое шампанское в «игристое вино» и возобновит поставки в Россию Вчера в 17:15
В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают дома. Одна женщина погибла Вчера в 17:04
ChiniGaray/Pixabay «Столото» ищет восемь победителей нескольких миллионов рублей, которые не пришли за выигрышем
«Столото» ищет восемь победителей нескольких миллионов рублей, которые не пришли за выигрышем Вчера в 16:41
«Температура достигает 50 градусов»: россиянин Егор Дудников пожаловался на условия в минском СИЗО Вчера в 16:15
В Москве задержали 6 человек, планирующих митинг против обязательной вакцинации Вчера в 15:56
Российские туристы на Кубе жалуются на поддельные тесты на COVID-19. Они сидят на изоляции в отеле Вчера в 15:03
Lucasfilm показал ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения» и рассказал подробности проекта Вчера в 14:20
Сингапурский бизнесмен украл у инвесторов 352 млн долларов. Он тратил по 1,5 млн в месяц на алкоголь Вчера в 13:48
Associated Press/YouTube В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки
В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки Вчера в 12:42
Отключить рекламу

Bloomberg: ОАЭ и Сейшелы лидируют по темпам вакцинации. Под защитой от COVID-19 более 70% населения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:30

В Объединенных Арабских Эмиратах и на Сейшельских островах вакцинировалось от коронавируса достаточное количество людей для обеспечения защитой более 70% населения. Об этом сообщает Bloomberg на основе данных Vaccine Tracker и официальной статистики.

Как пишет агентство, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок при населении в 10 млн человек — этого должно хватать для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. На Сейшелах охват населения составил 71,7%: там сделали около 138 тыс. прививок при населении в 100 тыс. человек.

В ОАЭ 47,3% жителей получили одну дозу прививки или более, а полностью вакцинированы 35,7% населения. На Сейшелах полную вакцинацию прошли 69,8% жителей.

Третье место в рейтинге темпов вакцинации заняло Королевство Бахрейн с 2,07 млн прививок. Этого достаточно для защиты 69,7% жителей.

В России, по информации Bloomberg, от COVID-19 защищено 12,9% населения, а прививку сделали 38 млн человек. Полную вакцинацию прошли 10,2%, одну и более прививку — 15,7% человек. Во всем мире сделали 3,19 млрд прививок — они охватывают порядка 20,8% населения планеты.

Подробности по теме
Принудительная безопасность: россияне рассуждают о допустимости обязательной вакцинации
Принудительная безопасность: россияне рассуждают о допустимости обязательной вакцинации
События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Bloomberg
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить