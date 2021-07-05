Роспотребнадзор: пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике России почти на триллион рублей

В 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере 997,06 млрд рублей. На часть прямых выплат для поддержки населения потратили не менее 515 млрд рублей, передает РИА «Новости» подготовленный ведомством доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 млрд рублей. 189,4 млрд рублей из бюджета понадобилось непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным коронавирусом.

В документе говорится, что без учета потерь ВНП вследствие летальных исходов размер ущерба в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней.

В прошлом году эксперты предполагали, что ущерб экономике от коронавируса составит 17,9 трлн рублей.