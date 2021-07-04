Анфиса Чехова назвала себя «бурятской женщиной» после неудачной пластики лица. Пришлось извиняться

Анфиса Чехова стала первым гостем программы «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний», где речь зашла о пластических операциях. Она рассказала, что после одной из таких она была похожа на «бурятскую женщину» и «ненавидела свое лицо».
После эфира в комментариях в инстаграме Чеховой пользователи раскритиковали сравнение с жителями Бурятии, обвинив телеведущую в расизме.
На следующий день Чехова записала видеообращение с извинениями за «дурацкую и оскорбительную фразу» перед бурятками. Она призналась, что произнесла ее «бессознательно», и не хотела «причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации».