Анфиса Чехова назвала себя «бурятской женщиной» после неудачной пластики лица. Пришлось извиняться

Анфиса Чехова стала первым гостем программы «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний», где речь зашла о пластических операциях. Она рассказала, что после одной из таких она была похожа на «бурятскую женщину» и «ненавидела свое лицо».

После эфира в комментариях в инстаграме Чеховой пользователи раскритиковали сравнение с жителями Бурятии, обвинив телеведущую в расизме.