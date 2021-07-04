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Анфиса Чехова назвала себя «бурятской женщиной» после неудачной пластики лица. Пришлось извиняться

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:34

Анфиса Чехова стала первым гостем программы «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний», где речь зашла о пластических операциях. Она рассказала, что после одной из таких она была похожа на «бурятскую женщину» и «ненавидела свое лицо».

После эфира в комментариях в инстаграме Чеховой пользователи раскритиковали сравнение с жителями Бурятии, обвинив телеведущую в расизме.

На следующий день Чехова записала видеообращение с извинениями за «дурацкую и оскорбительную фразу» перед бурятками. Она призналась, что произнесла ее «бессознательно», и не хотела «причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации».

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