Наводнение в Крыму, вакцинация животных в зоопарке и другие новости дня

В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают жилые дома в Бахчисарайском районе и Байдарской долине. Из‑за наводнения погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

В России выявили 25 142 новых случая коронавируса — на 703 заболевания больше, чем вчера. За сутки умерли 663 пациента.

Российских туристов на Кубе изолировали в отеле после положительных тестов на COVID-19. Однако россияне полагают, что анализы поддельные: перед вылетом тесты были отрицательными, а половина из них вакцинирована и без жалоб на плохое самочувствие.

Обитателей зоопарка в США начали прививать от COVID-19 вакциной для животных Zoetis. Первую дозу вкололи львам, медведям, тиграм и хорькам — они входят в группу с повышенным риском.

Сборная Англии разгромила команду Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. За выход в финал англичане поборются с датчанами, матч пройдет 7 июля в Лондоне.

УЕФА расследует изъятие радужного флага у болельщиков Дании на матче с Чехией. Организация утверждает, что служба безопасности стадиона в Баку действовала не по инструкциям.

Задержанный в Минске россиянин Егор Дудников пожаловался на плохие условия в СИЗО и ухудшение состояния здоровья. Его мучают головные боли, панические атаки, а также невыносимая жара: температура в изоляторе поднималась до 50 градусов.

Шампанское от Moët Hennessy вернется в Россию, но с другой маркировкой — теперь это «игристое вино», как того требует новый закон. Обещают сделать это «как можно скорее».

Ивангай, публично назвавший Юрия Дудя «ссыклом» и обвинивший его в цензуре, извинился за свои слова. Он отметил, что у него нет конфликта с журналистом — это лишь попытка привлечь внимание к напряженным российско-украинским отношениям.

Россиянам предложили выбрать идеального начальника — и большинство посчитало, что это Тони Старк. Чуть меньше опрошенных назвали доктора Хауса и капитана Джека Воробья.

Восемь россиян не пришли за своими миллионами рублей, которые они выиграли на новогоднем розыгрыше «Русского лото». Тогда лотерейными миллионером стал 581 россиянин.

Lucasfilm выпустил ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения». В нем собраны отрывки из девяти эпизодов и подробности о том, как отдельные японские студии создавали каждую серию.