перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вкусвилл»/«ВКонтакте» «Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью
«Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой и удалил статью 20:02
Партия «Новые люди» выдвинула в Госдуму бывшего участника КВН Сангаджи Тарбаева 19:16
Наводнение в Крыму, вакцинация животных в зоопарке и другие новости дня 18:48 Дайджест
Moët Hennessy переименует свое шампанское в «игристое вино» и возобновит поставки в Россию 17:15
В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают дома. Одна женщина погибла 17:04
ChiniGaray/Pixabay «Столото» ищет восемь победителей нескольких миллионов рублей, которые не пришли за выигрышем
«Столото» ищет восемь победителей нескольких миллионов рублей, которые не пришли за выигрышем 16:41
«Температура достигает 50 градусов»: россиянин Егор Дудников пожаловался на условия в минском СИЗО 16:15
В Москве задержали 6 человек, планирующих митинг против обязательной вакцинации 15:56
Российские туристы на Кубе жалуются на поддельные тесты на COVID-19. Они сидят на изоляции в отеле 15:03
Lucasfilm показал ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения» и рассказал подробности проекта 14:20
Сингапурский бизнесмен украл у инвесторов 352 млн долларов. Он тратил по 1,5 млн в месяц на алкоголь 13:48
Associated Press/YouTube В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки
В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки 12:42
УЕФА начал расследование после конфискации радужного флага у датских фанатов в Баку 12:15
В России за сутки выявили 25 142 случая коронавируса 11:43
Россиянам предложили выбрать идеального начальника. Большинство считает, что это Тони Старк 10:58
Ивангай извинился перед Дудем за оскорбления 10:06
euro2020/Instagram Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020
Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 9:20
Российские виноделы обвинили Moët Hennessy в шантаже из‑за приостановки поставок Вчера в 20:59
Евросоюз запретил одноразовую посуду, трубочки и ватные палочки Вчера в 20:30
Таджикистан обязал всех совершеннолетних вакцинироваться от коронавируса Вчера в 20:05
Отключить рекламу
Дайджест

Наводнение в Крыму, вакцинация животных в зоопарке и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:48

В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают жилые дома в Бахчисарайском районе и Байдарской долине. Из‑за наводнения погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

В России выявили 25 142 новых случая коронавируса — на 703 заболевания больше, чем вчера. За сутки умерли 663 пациента.

Российских туристов на Кубе изолировали в отеле после положительных тестов на COVID-19. Однако россияне полагают, что анализы поддельные: перед вылетом тесты были отрицательными, а половина из них вакцинирована и без жалоб на плохое самочувствие.

Обитателей зоопарка в США начали прививать от COVID-19 вакциной для животных Zoetis. Первую дозу вкололи львам, медведям, тиграм и хорькам — они входят в группу с повышенным риском.

Сборная Англии разгромила команду Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. За выход в финал англичане поборются с датчанами, матч пройдет 7 июля в Лондоне.

УЕФА расследует изъятие радужного флага у болельщиков Дании на матче с Чехией. Организация утверждает, что служба безопасности стадиона в Баку действовала не по инструкциям.

Задержанный в Минске россиянин Егор Дудников пожаловался на плохие условия в СИЗО и ухудшение состояния здоровья. Его мучают головные боли, панические атаки, а также невыносимая жара: температура в изоляторе поднималась до 50 градусов.

Шампанское от Moët Hennessy вернется в Россию, но с другой маркировкой — теперь это «игристое вино», как того требует новый закон. Обещают сделать это «как можно скорее».

Ивангай, публично назвавший Юрия Дудя «ссыклом» и обвинивший его в цензуре, извинился за свои слова. Он отметил, что у него нет конфликта с журналистом — это лишь попытка привлечь внимание к напряженным российско-украинским отношениям.

Россиянам предложили выбрать идеального начальника — и большинство посчитало, что это Тони Старк. Чуть меньше опрошенных назвали доктора Хауса и капитана Джека Воробья.

Восемь россиян не пришли за своими миллионами рублей, которые они выиграли на новогоднем розыгрыше «Русского лото». Тогда лотерейными миллионером стал 581 россиянин.

Lucasfilm выпустил ролик об аниме-антологии «Звездные-войны: Видения». В нем собраны отрывки из девяти эпизодов и подробности о том, как отдельные японские студии создавали каждую серию.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Джетлаг: фильм
Комедийная мелодрама Михаила Идова о невозможности любви на расстоянии
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить