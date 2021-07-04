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Партия «Новые люди» выдвинула в Госдуму бывшего участника КВН Сангаджи Тарбаева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:16

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев возглавил список кандидатов в Госдуму в Москве от партии «Новые люди». Об этом объявил на съезде партии сам Тарбаев, передают «Открытые медиа».

Он выступит как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы. Его соперниками станут телеведущий Евгений Попов от «Единой России», замглавы московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Тарнавский.

Лицом федерального списка «Новых людей» на выборах в Госдуму стал глава партии, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. За ним следует бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, заявившая об этом в середине апреля.

Сангаджи Тарбаев был капитаном команды КВН «Сборная РУДН» в начале 2000-х, работал на телевидении и создал продюсерскую компанию «Yellow Black & White» («Папины дочки», «Кухня»). До прошлого года он был зампредседателя правительства Калмыкии.

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