В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают дома. Одна женщина погибла

Из‑за сильных ливней в Крыму из берегов вышли три реки — Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе и Бага в Байдарской долине. Подтоплено более 50 жилых домов, МЧС приступил к эвакуации людей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местных властей.
В селе Соколиное на дорогу сошел селевой поток. Там также есть угроза подтопления жилых домов. В районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин, для их эвакуации задействовали ГАЗ-66.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате непогоды на полуострове погибла женщина, еще один человек госпитализирован.
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что город вновь оказался затоплен. «Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов», — написала она на своей странице в фейсбуке.
На 4 и 5 июля по всему полуострову объявлено штормовое предупреждение.
В середине июня на юге и востоке Крыма прошли сильные дожди, в результате которых затопило несколько сотен жилых домов. Власти объявили режим ЧС регионального масштаба. Была подтоплена Керчь и соседние районы, в Ялте один человек погиб, еще один пропал без вести.