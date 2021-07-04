В Крыму из‑за сильных дождей три реки вышли из берегов и затапливают дома. Одна женщина погибла

Из‑за сильных ливней в Крыму из берегов вышли три реки — Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе и Бага в Байдарской долине. Подтоплено более 50 жилых домов, МЧС приступил к эвакуации людей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местных властей.

В селе Соколиное на дорогу сошел селевой поток. Там также есть угроза подтопления жилых домов. В районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин, для их эвакуации задействовали ГАЗ-66.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате непогоды на полуострове погибла женщина, еще один человек госпитализирован.