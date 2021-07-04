«Температура достигает 50 градусов»: россиянин Егор Дудников пожаловался на условия в минском СИЗО

Задержанный в Минске россиянин Егор Дудников жалуется на плохие условия в СИЗО и ухудшение состояния здоровья. Об этом его мать Юлия Дудникова и адвокат Антон Гашинский рассказали «Дождю».

«На данный момент я знаю, что его состояние ухудшилось: погодные условия плюс последствия избиений при задержании очень негативно сказались на его здоровье. Там и постоянные головные боли, и разбитый зуб, который постоянно болит, и панические атаки, все это есть у него. И, к сожалению, врачи не торопятся помогать заключенным», — сказала Дудникова.

Гашинский добавил, что его подзащитный содержится в СИЗО в очень плохих условиях. По словам Дудникова, местную еду есть «практически невозможно», поэтому он питается тем, что получает в передачках.

Адвокат также отметил, что из‑за жары в Беларуси температура в изоляторе поднималась до 50 градусов. Кроме того, там тяжело соблюдать личную гигиену — помыться можно только раз в неделю и только 5-15 минут.

20-летнего Егора Дудникова задержали в Минске в начале мая по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он переехал в Беларусь из‑за отношений с девушкой и занимался там озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов.

2 июля Александр Лукашенко назвал Дудникова основным модератором телеграм-канала «Отряды самообороны Беларуси», который якобы был создан членами «„спящих“ террористических ячеек» для насильственной смены власти в стране.