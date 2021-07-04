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В Москве задержали 6 человек, планирующих митинг против обязательной вакцинации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

На Пушкинской площади в Москве задержали 6 человек, планировавших провести митинг против принудительной вакцинации от COVID-19. Там они собирались оставить подписи в коллективном письме, передает «ОВД-Инфо» со слов задержанной Надежды Краюшкиной.

Задержанных в автозаке повезли в ОВД «Тверской». На помощь к ним выехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов, но его силой вытолкали из дежурной части и попытались выбить телефон. Спустя почти час его пропустили.

Как передает Тельнов, на подзащитных оформляют протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений.

26 июня московское отделение КПРФ организовало акцию против обязательной вакцинации от COVID-19 в Новопушкинском сквере. По оценкам корреспондента «Коммерсанта», на митинг пришло около тысячи человек. Мероприятие закончилось разгоном демонстрантов полицией и ОМОНом, задержали больше десяти человек.

2 июля мэрия Барнаула первой в России согласовала протестную акцию против обязательной вакцинации.

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