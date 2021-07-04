Сингапурский бизнесмен украл у инвесторов 352 млн долларов. Он тратил по 1,5 млн в месяц на алкоголь

Предприниматель Нг Ю Чжи провернул одну из самых крупных афер в истории Сингапура, пишет Bloomberg. Следствие обвиняет мужчину в краже 352 млн долларов, которые инвесторы вложили в его компанию Envy.

В материалах дела говорится, что Чжи тратил около более 1,4 млн долларов в месяц на алкоголь, походы в ночные клубы и рестораны, а также нанял дворецкого, личного водителя и арендовал частный самолет. Часть украденного бизнесмен подарил своим близким, а всего он потратил больше половины из вложенных 624 млн долларов.

Сейчас компанией управляют назначенные судом менеджеры. После аудита они предложили суду ликвидировать Envy. Сингапурцу предъявлено 32 обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Следствию предстоит подтвердить отток еще более 50 млн долларов.