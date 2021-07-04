В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки

Обитателей Оклендского зоопарка в Северной Калифорнии в качестве эксперимента начали прививать от коронавируса препаратом для животных Zoetis. Одноименная фармацевтическая компания выделила 11 тыс. доз для почти 70 американских зоопарков, сообщается на сайте парка.

Первый компонент ввели горным львам, черным медведям и медведям-гризли, а также тиграм и хорькам — все они входят в группу с повышенным риском, поэтому первыми получили дозу вакцины. Следующие в очереди приматы, летучие мыши и свиньи. Руководитель ветеринарной службы отметил, что ни одно животные ранее не болело коронавирусом, но в зоопарке хотят действовать на опережение.