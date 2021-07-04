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В США животных в зоопарке начали вакцинировать от COVID-19. Первую прививку получили львы и хорьки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:42

Обитателей Оклендского зоопарка в Северной Калифорнии в качестве эксперимента начали прививать от коронавируса препаратом для животных Zoetis. Одноименная фармацевтическая компания выделила 11 тыс. доз для почти 70 американских зоопарков, сообщается на сайте парка.

Первый компонент ввели горным львам, черным медведям и медведям-гризли, а также тиграм и хорькам — все они входят в группу с повышенным риском, поэтому первыми получили дозу вакцины. Следующие в очереди приматы, летучие мыши и свиньи. Руководитель ветеринарной службы отметил, что ни одно животные ранее не болело коронавирусом, но в зоопарке хотят действовать на опережение.

В зоопарке Окленда поблагодарили Zoetis за пожертвование и заявили, что прививка сильно упростит работу с животными. До этого сотрудникам приходилось соблюдать социальное дистанцирование с помощью общественных барьеров и средств индивидуальной защиты.

В январе в зоопарке Сан-Диего вакцинировали приматов после заражения двух горилл коронавирусом. У человекообразных обезьян ДНК почти полностью совпадает с человеческим, и они особенно восприимчивы к вирусу, как и животные из семейства кошачьих. Подтвержденные случаи COVID-19 фиксировались у обезьян, тигров и львов в зоопарках, а также домашних кошек и собак.

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