В России за сутки выявили 25 142 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 142 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 703 заболевания больше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 7446 до 7624 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Забайкальский край, Бурятия, Крым и Брянская область.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 610 941. За последние сутки выздоровели 15 484 человека, за все время — 5 068 901. За сутки умерли 663 пациента, за весь период — 137 925.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 183,4 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,5 млн). За ними идут Бразилия (18,7 млн) и Франция (5,8 млн).