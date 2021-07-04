В России за сутки выявили 25 142 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 142 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 703 заболевания больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 7446 до 7624 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Забайкальский край, Бурятия, Крым и Брянская область.