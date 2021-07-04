УЕФА начал расследование после конфискации радужного флага у датских фанатов в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследовать изъятие службой безопасности стадиона в Баку радужного флага у датских болельщиков. Заявление организации приводится на сайте The Athletic.

Представители футбольного союза утверждают, что сотрудникик действовали не по инструкциям. «УЕФА никогда не инструктировал стюардов ни в Баку, ни на каком‑либо другом стадионе, что радужные флаги нужно конфисковывать», — говорится в заявлении.

В организации уточнили, что свяжутся с делегацией УЕФА, службой безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.

По данным, полученным УЕФА, болельщик с флагом был в состоянии сильного опьянения, и некоторые местные фанаты начали проявлять агрессию в его сторону. Вмешались стюарды и в итоге разрешили ему остаться.

«Радужный флаг — это символ, олицетворяющий ценности УЕФА и продвигающий все, во что мы верит — справедливое и равное общество, терпимое ко всем», — отметили в футбольном союзе и пообещали сделать все, чтобы флаг вернулся болельщикам.

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