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Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:20

Сборная Англии обыграла команду Украины во время матча ¼ финала чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 4:0 и позволила англичанам стать четвертыми полуфиналистами турнира.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Счет открыл вингер сборной Англии Гарри Кейн на первых минутах матча. Позже он сделал дубль, направив мяч рикошетом от земли между ног вратарю сборной Украины. Еще один гол сразу после перерыва головой забил Гарри Магуайр. В конце второго тайма с углового забил Джордан Хендерсон — также головой.

В полуфинале Англия встретится с Данией. Игра пройдет 7 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский после поражения национальной сборной сказал, что команда «еще попортит нервы многим грандам мирового футбола» на Чемпионате мира в 2022 году в Катаре.

Он написал, что Украина завершила турнир «в топ-8 сильнейших команд Европы», «получила важнейший опыт и стала еще сильнее», а украинцев назвал лучшей группой поддержки на чемпионате.

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