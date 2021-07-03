Евросоюз запретил одноразовую посуду, трубочки и ватные палочки

В странах Евросоюза запретили продажу одноразовых пластиковых изделий. Соответствующий закон вступил в силу 3 июля.

Как отметил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, под запрет попала пластиковая посуда, ватные палочки, коктейльные трубочки, палочки для воздушных шаров, оксоразлагаемые пищевые контейнеры и пенополистирольные стаканчики.

Закон, запрещающий производство и продажу одноразовых изделий из пластика, был принят Европарламентом в 2019 году. К 3 июля все страны ЕС должны были удалить пластиковые одноразовые изделия с рынка.

В Великобритании пластиковые трубочки, палочки для размешивания чая и ватные палочки запретили осенью 2020 года. Китай к 2022-му запретит по всей стране использование неразлагаемого пластика: не только пластиковых трубочек, но и пластиковых пакетов, посуды и так далее.

В России подобную инициативу еще в 2019 году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис. Пластик находят уже везде: например, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, очень много частиц микропластика нашли в снегах Арктики (он составляет четверть рациона белых медведей).