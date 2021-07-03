Таджикистан обязал всех совершеннолетних вакцинироваться от коронавируса

Таджикистан ввел обязательную вакцинацию взрослого населения от коронавируса. Об этой мере объявил штаб по усилению противоэпидемических мер, передает агентство «Ховар».

«Согласно решению Республиканского штаба <…> вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе», — говорится в сообщении.

Въезжающим в страну гражданам рекомендуется соблюдать 10-дневную изоляцию. Кроме того, им следует пройти диагностику на COVID-19 вне зависимости от наличия ПЦР-теста.

Власти также рекомендовали снизить число участников свадеб и других торжеств.

Ранее обязательную всеобщую вакцинацию от коронавируса ввели Саудовская Аравия и Индонезия. Еще в ряде стран, в том числе в России, вакцинироваться обязали либо отдельные категории граждан, либо отдельные регионы.