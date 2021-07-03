Японский аниматор пожаловался на минимальную ставку за одну сцену из аниме для Netflix

Аниматор из Японии Иппэй Ити в своем твиттере рассказал, сколько получает за одну сцену из аниме для Netflix. Он посчитал, что 3800 иен (34 доллара) за сцену — недостойная оплата его труда.

Ити отметил, что на телевидении вознаграждение составляет от 3800 до 7000 иен — это в разы больше, чем Netflix с его бюджетами предлагает аниматору. Свою претензию он адресовал в первую очередь американской компании, работающей вместе с японской анимационной студией Mappa над неназванным аниме.

Японец предложил соглашаться на участие только в тех проектах, которые согласятся платить от 15 000 иен за сцену. В противном случае размер выплат аниматорам в индустрии будет только падать.

Другие пользователи и аниматоры поддержали Ити. Они отметили, Netflix выделяет анимационным студиям достаточно средств, но они, в том числе Mappa, тратят их на другие направления и недоплачивают аниматорам.

В этом году The New York Times опубликовал разбор причин низкого дохода аниматоров в Японии, в то время как аниме-индустрия стремительно набирает обороты на рынке и приобретает мировую популярность.