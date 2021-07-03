Крис Пратт рассказал, как под снотворным вызвал Дейва Баутисту на бой и забыл об этом

Крис Пратт стал гостем вечернего шоу Джеймса Кордена, где традиционно рассказывают забавные истории. Одна из таких была и у актера: он вызвал Дейва Баутисту на рукопашный бой, будучи уверенным в своей победе, но сообщение коллеге он отправил под снотворным и напрочь забыл об этом на следующее утро.
Пратт поделился, что раньше у него была привычка принимать снотворные, чтобы отдохнуть после рабочей смены. Когда они начинали действовать, он терял рассудок — например, «писал людям сообщения и вообще не понимал, что я делаю». В тот раз сообщение предназначалось для Дейва Баутисты.
«И вот Дейв подходит ко мне и говорит: „Насчет того сообщения, которое ты отправил вчера ночью“. И я спрашиваю: „Какого еще сообщения?“ Он отвечает: „Ты не помнишь?“. И начинает смеяться», — рассказывает Пратт, имитируя смех Баутисты.
Пратт уверен, что если бы поединок состоялся, то Баутиста его бы «быстро убил». С тех пор, признался актер, он больше не пьет снотворные перед сном.
Интервью с актером вышло в рамках промокампании нового фильма Amazon «Война будущего» («The Tomorrow War»). По сюжету военные из прошлого приходят на помощь людям из будущего, чтобы вместе противостоять вторжению инопланетян.
Крис Пратт и Дейв Баутиста работали вместе на съемочной площадке франшизы «Стражи галактики».