Крис Пратт рассказал, как под снотворным вызвал Дейва Баутисту на бой и забыл об этом

Крис Пратт стал гостем вечернего шоу Джеймса Кордена, где традиционно рассказывают забавные истории. Одна из таких была и у актера: он вызвал Дейва Баутисту на рукопашный бой, будучи уверенным в своей победе, но сообщение коллеге он отправил под снотворным и напрочь забыл об этом на следующее утро.

Пратт поделился, что раньше у него была привычка принимать снотворные, чтобы отдохнуть после рабочей смены. Когда они начинали действовать, он терял рассудок — например, «писал людям сообщения и вообще не понимал, что я делаю». В тот раз сообщение предназначалось для Дейва Баутисты.