Google «за несколько секунд» обучил поисковик выдавать информацию о вакцинах с помощью ИИ

Специалисты Google научили поисковую систему выдавать информацию о вакцинах против коронавируса по запросам вроде «Coronavaccin Pfizer», «mRNA-1273» и «CoVaccine». Об этом сообщается в блоге компании.

Для обучения поисковика использовалась новая нейросеть MUM, которая работает с контекстом информации. Она распознала больше 800 вольных вариаций названий вакцин на более чем 50 языках. Затем результаты проверили и перенесли в систему — обучения заняло «всего несколько секунд» вместо сотен часов.

Распознавание вакцин — одно из первых применений новой нейросети, которая может «осознавать» тексты более чем на 75 языках. MUM работает как мозг полиглота, который способен пересказать сюжет прочитанной книги, но сразу на множестве языков.

По данным Google, технология изучает изображения и тексты, а потом связывает их в идеи и знания. Например, при запросе «поход на гору», она предоставит информацию о наиболее комфортных маршрутах и специальном снаряжении.