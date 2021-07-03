«Не соответствует эстетическому духу»: Эрмитаж выступил против фан-зоны Евро на Дворцовой площади

Эрмитаж усилил охрану и высказался против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади. В музее заявили, что площадка для просмотра футбольных матчей «не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу».

Руководство Эрмитажа посетовало на давление со стороны УЕФА, вынудившее открыть фан-зону в самом центре города. Ее популярность привела к тому, что музею потребовались дополнительные меры безопасности и привлечение сотрудников Росгвардии для патруля периметра зданий.

«Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным „парком культуры и отдыха“», — заявили в музее.

Руководство Эрмитажа отметило, что эта ситуация «лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход».

При этом в Эрмитаже отметили, что организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года — Международная федерация футбола (ФИФА) — «оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади».

Сотрудники музея добавили, что в дни матчей Евро-2020 Эрмитаж откроет дополнительный вход в Главный штаб со стороны набережной Мойки, дом 47.