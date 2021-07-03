В Нигерии запретили человекоподобных манекенов. Они якобы вызывают аморальные мысли

В нигерийском штате Кано запретили использование человекоподобных манекенов. По мнению властей, они вызывают аморальные мысли, пропагандируют идолопоклонство и противоречат законам Шариата. Об этом сообщило издание OkayAfrica.

Теперь в этой части Африки нельзя выставлять манекенов в магазинах, торговых центрах, на рынках и даже в частных домах. При этом запрет коснулся только тех фигур, у которых есть головы. За соблюдением закона будут тщательно следить.

«Мы разделили Кано на пять областей для мониторинга и осуществления запрета по всему штату», — рассказал главнокомандующих религиозной полиции штата Шейх Харун Ибн Сина, пообещав инициировать спонтанные рейды и привлекать нарушителей к ответственности.

Также власти намерены запустить кампанию «повышения осведомленности» о новом запрете. При этом в других частях Нигерии, где не так сильны традиции Шариата, манекены остаются по-прежнему разрешенными.