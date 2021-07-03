Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» перезапустят сериал «Милые обманщицы»

Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса, Линдси Калхун Бринг и Лиза Сопер перезапустят сериал «Милые обманщицы». Проект под названием «Милые обманщицы: Первородный грех» начнут снимать уже этим летом, сообщил Deadline.

Новый сериал, как и его предшественник, будет основан на бестселлерах Сары Шепард. Однако в центре сюжета окажутся уже новые персонажи. События развернутся спустя 20 лет после неких трагических событий в городе Миллвуд.

Неизвестный мститель появится в жизни группы подростков с целью заставить их заплатить за ошибки их родителей. По мнению авторов шоу, эта история будет значительно более мрачной и ужасающей, чем проект 2010–2017 годов, но произойдет все в той же вселенной.

Главные роли в сериале сыграют Чандлер Кинни («Смертельное оружие») и Майя Рефикко («Мэшап Калли»). Кинни исполнит роль Табби, начинающего режиссера и поклонницы фильмов ужасов, скрывающей секрет. Рефикко станет Ноа — девушкой, которая хочет вернуть свою жизнь в норму после колонии для несовершеннолетних.

Первые два эпизода шоу поставит Лиза Сопер. Сценарий проекта будут разрабатывать Калхун Бринг и Агирре-Сакаса. Они же выступят продюсерами сериала вместе с Лесли Моргенштейн, Джиной Джиролама, Майклом Грасси и Каролин Барон.

Сериал «Милые обманщицы» выходил на телеканале ABC Family (сейчас — Freeform) в течение семи сезонов с 2010 по 2017 год. У шоу был спин-офф под названием «Рейвенсвуд», в нем рассказывалось о приключениях некоторых из героев основного сериала в соседнем городе.

После завершения центрального проекта Freeform запустил еще один спин-офф — «Милые обманщицы: Перфекционистки». Он рассказывал о дальнейшей жизни двух персонажей шоу, встретившихся на кампусе университета, где произошло загадочное убийство профессора.