Проекты Северного речного вокзала и выставки «Фантастик Пластик» получили MUS Community Awards

На Московском урбанистическом форуме вручили премии MUF Community Awards — их вручают ежегодно проектам, сообществам и стартапам, которые вносят значительный вклад в развитие столицы. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы премии.

В этом году награды получили проекты Северного речного вокзала и выставки Московского музея дизайна «Фантастик Пластик». Кроме того, премии удостоились культурно-образовательное пространство «Букводом» и школа для подростков «Каскад. Проект как метод».

Всего было вручено 13 премий в различных номинациях, в том числе в номинации «Вместе против COVID-19». В этой категории эксперты оценивали проекты, которые повлияли на жизнь Москвы в период пандемии.

Впрочем, специалисты отбирали только номинантов премий, а победителей определили уже сами горожане на сайте mos.ru. В голосовании приняли участие 210 тыс. москвичей.

Они поддержали благотворительные организации «Второе дыхание» и «Ночлежка» (акцию «Ты не один»), онлайн-магазин «Самокат», медиапроект Mosnow, блог Анастасии Чижевской об экологичном образе жизни и инициативу «Бегущий город». Полный список номинантов и лауреатов можно посмотреть здесь.