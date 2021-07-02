Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину снова задержали. Она только вчера вышла из СИЗО

Участницу панк-рок-группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали на следующий день после того, как она вышла из СИЗО, где отбывала 15 суток административного ареста. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Девушку задержали недалеко от подмосковного города Солнечногорска, где она собиралась отдохнуть после ареста. К Никульшиной подошли восемь полицейских и попросили ее проехать в ОВД. Они объяснили задержание тем, что у участницы Pussy Riot «что‑то не в порядке» с документами.

Недавний арест Никульшиной был связан с неповиновением сотрудникам полиции. Ее подозревали в намерениях сорвать одно из мероприятий Евро-2020 в Петербурге и хотели допросить, но при задержании Никульшина отказывалась ехать в отделение.

С начала мая девушку задерживали еще дважды. 7 мая ее задержали в Москве, заподозрив в планах провести акцию на 9 Мая. 12 июня акционистку остановили на Лубянке во время съемок документального фильма. Задержание обосновали курением в неположенном месте и ранее совершенными преступлениями. Тогда Никульшиной вменили мелкое хулиганство и отпустили до суда.