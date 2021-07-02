В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора

В Ижевске, в микрорайоне городок Металлургов, на станции подъема воды произошел выброс хлора. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Удмуртии.

Изначально МЧС писало о необходимости покинуть район аварии, однако это сообщение вскоре удалили по неизвестной причине.

Глава Удмуртии Александр Бречалов позже заявил, что утечка хлора приостановлена, опасности для жизни и здоровья граждан нет.

«Силами Роспотребнадзора и МЧС сделали только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что причиной аварии стала разгерметизации одной из емкостей с хлором весом 800 килограммов.

В МЧС порекомендовали жителями избегать низких мест, так как хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха и при утечке он заполняет овраги, подвалы, первые этажи зданий. «На короткое время защитить органы дыхания можно тряпичной повязкой, смоченной раствором сульфата натрия», — отметили там.