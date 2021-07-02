Британский футбольный болельщик организовал сбор денег для немецкой девочки, которую высмеяли в сети

Фандрайзинговую компанию запустил британец Джоэл Хьюз. Его возмутила травля маленькой болельщицы, чья команда проиграла. Он рассчитывал собрать для девочки 500 фунтов стерлингов и таким образом поддержать ее.

Футбольные болельщики организовали сбор денег для немецкой девочки, которую высмеяли в сети после того, как она расплакалась в финале матча сборных Англии и Германии на Евро-2020. Об этом сообщил портал GiveMeSport.

«Мне хотелось бы думать, что родители этой маленькой девочки потратят деньги на приятное угощение для нее, чтобы она знала, что не все люди в Великобритании ужасные и что нам не все равно», — заявил Хьюз.

Акцию Хьюза поддержали более 1800 человек. Они пожертвовали уже свыше 18 тыс. фунтов стерлингов. Сейчас Хьюз разыскивает семью девочки. Если ему не удастся найти контакты ее родителей, он направит собранные деньги на благотворительность.

Немецкая девочка подверглась насмешкам в интернете после того, как камеры запечатлели ее на трибуне стадиона во время матча команд Англии и Германии. Фанаты оставляли ксенофобные и сексистские комментарии в сети — их публично осудили футболисты Стэн Коллимор и Гари Линекер.