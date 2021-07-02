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Бесплатное второе высшее в России, третий гендер «Х» в США и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:55

Владимир Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании в творческой сфере. Получить его смогут только те, кто докажет на вступительных испытаниях наличие творческих способностей.

В возрасте 86 лет скончался народный артист СССР Николай Сличенко. Он проработал около 70 лет в театре «Ромэн», на его счету — более 70 ролей в спектаклях и фильмах.

В России выявили 23 218 случаев коронавируса за сутки. Четвертый день подряд в стране фиксируют рекорд смертности среди зараженных, на этот раз — 679 умерших.

Основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова, госпитализированного в Коммунарку с COVID-19, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В Барнауле впервые согласовали акцию против обязательной вакцинации. Активисты жалуются на непоследовательную риторику властей: они не понимают, как западные страны при их уровне медицины могли создать якобы небезопасные вакцины.

В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта, но без решения суда. В издании сочли произошедшее «попыткой давления на редакцию, целью которой является снятие публикаций» о депутате «Единой России» Дмитрии Саблине.

Татьяна Доронина попросила Владимира Путина «изгнать торгашей» из МХАТа имени Горького. Президент театра недовольна новым руководством и «непрофессиональным» худруком Эдуардом Бояковым.

Ксения Собчак намерена судиться с Роскомнадзором, который заставил администрацию YouTube заблокировать интервью с Андреем Макаревичем. В видео, как и в двух интервью Юрия Дудя, усмотрели пропаганду наркотиков.

Алексей Навальный рассказал, что до него только дошли письма, которые были написаны в апреле — мае. По ощущениям оппозиционера, он получил тысячи конвертов.

«Вкусвилл» и однополая семья, ставшая героем статьи о покупателях магазина, стали получать угрозы и оскорбления. Публикация понравилась не всем. В частности, ее осудили участники «Мужского государства».

Власти США введут третий гендер «X» в паспортах и разрешат самостоятельно выбирать гендер для документа. Так Джо Байден выполняет предвыборное обещание и создает равные права для ЛГБТ-сообщества.

Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона. Съемки начнутся в этом году недалеко от Мадрида, но фильм, как утверждает актриса, будет не про Испанию.

Ностальгирующая по 1990-м Dead Blonde выпустила альбом «Княжна из хрущевки». Tony Tonite представил фит с Иваном Дорном под названием «I Wanna Be Foreva Young». Казанцы Harajiev Smokes Virginia! и Jerk показали клип на совместную песню «У меня ничего не происходит».

Уже завтра, 3 июля, в московском Powerhouse пройдет большая дневная вечеринка с участием Карины Истоминой, группы «Недры» и других исполнителей. Для входа на веранду не потребуется QR-код.

С 4 июля в летнем кинотеатре «Гаража» возобновятся показы фильмов с пленки в рамках постоянной рубрики «Серебряные копии». Зрители увидят «Оружие из деревьев» Йонаса Мекаса, «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы и другие картины.

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