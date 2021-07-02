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Новым ректором ВШЭ стал Никита Анисимов — глава Дальневосточного федерального университета

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:20

Исполняющим обязанности ректора ВШЭ стал глава Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

По словам министра, у Анисимова есть «уникальный опыт работы» на руководящих должностях в Московском государственном университете (МГУ) и «отраслевом вузе» — Московском политехе.

«Он знает, что такое разного рода процессы сложные, связанные с реорганизацией вузов, и, наконец, большой опыт — пять лет это достаточный опыт, чтобы оценить по достоинству, — в должности ректора Дальневосточного федерального университета», — заявил Фальков.

1 июля стало известно, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов покинул свой пост. Он возглавлял вуз с момента его создания, на протяжении 28 лет. Теперь он займет должность научного руководителя университета.

Никита Анисимов возглавил ДВФУ в 2016 году. До этого он работал в МГУ, в том числе первым проректором, а также был исполняющим обязанности ректора в Московском университете машиностроения (МАМИ).

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