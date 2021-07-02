перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации 22:02
Британский футбольный болельщик организовал сбор денег для немецкой девочки, которую высмеяли в сети 21:32
Новым ректором ВШЭ стал Никита Анисимов — глава Дальневосточного федерального университета 21:20
Бесплатное второе высшее в России, третий гендер «Х» в США и другие новости дня 20:55 Дайджест
max_pokrovskiy/Instagram «Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!»
«Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!» 20:28
Под Новосибирском ферма распродает пони. У хозяев из‑за COVID-19 нет сил заботиться о животных 20:07
Эмма Уотсон, Эшли Джадд и другие знаменитости потребовали защитить женщин от абьюза в соцсетях 19:06
Harajiev Smokes Virginia! выпустили клип на песню «У меня ничего не происходит» 18:20
В Екатеринбурге пройдет выставка «Универсальный человек». На ней покажут рисунки Леонардо да Винчи 18:05
«Вкусвилл»/«ВКонтакте» Сети «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламы с однополой парой
Сети «Вкусвилл» начали приходить угрозы после рекламы с однополой парой 17:50
Грузовой Boeing 737 упал в океан у побережья Гавайев 17:17
«Дворецкий когда‑нибудь делал это?»: бывший детектив ответил на вопросы пользователей Reddit 17:06
Алексей Навальный получил письма, отправленные ему еще в апреле и мае 16:55
Собчак подаст в суд на РКН после запрета интервью с Макаревичем. В нем нашли пропаганду наркотиков 16:46
В редакцию Readovka пришли судебные приставы. Они требуют заблокировать сайт издания 16:10
Пресс-материалы Фестиваль Signal анонсировал вторую волну артистов. Среди них Bejenec, Dr. Rubinstein и другие
Фестиваль Signal анонсировал вторую волну артистов. Среди них Bejenec, Dr. Rubinstein и другие 16:02
Финансовая компания отказалась от опекунства Бритни Спирс после ее показаний в суде 15:55
Скончался художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко 14:58
Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ Обновлено в 14:54
Мэр Коломны покончил с собой. СК возбудил дело о доведении до самоубийства 14:39
Отключить рекламу

Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:02

Американская блогерка и певица Раффаэла Вейман вместе с подругой нашла на улице желтый цветок и решила его понюхать. Он оказался ядовитым, из‑за чего девушке всю ночь снились кошмары, и впервые случился сонный паралич.

Девушка опубликовала видео в тиктоке, в котором подробно рассказала о случившемся. По ее словам, подруги шли на день рождения и заметили ярко-желтый цветок с приятным запахом. Они стали его вдыхать, а позже почувствовали себя очень странно.

«Когда я вернулась домой и заснула, мне снились самые безумные сны, и я впервые в жизни испытала сонный паралич. Оказалось, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты», — пишет Вейман.

@songsbyralph

When the flower turns on you 🌸☠️ ##storytime ##summer ##flower ##oops

♬ Into The Thick Of It! - The Backyardigans

Как оказалось, это была бругмансия, которую в народе называют «ангельской трубой». Цветок обычно выращивают в качестве декоративных домашних растений, однако все его части ядовиты. Они содержат атропин, тропановые алкалоиды и скополамин. Прием растения внутрь может вызвать галлюцинации, паралич, тахикардию, потерю памяти и даже смерть.

К счастью, девушки быстро пришли в себя без серьезных последствий, а комментаторы поделились своими историями о встрече с «ангельской трубой».

«Мой брат споткнулся об один из таких, когда был подросток. Он больше не стал прежним. Не рискуйте, ребята».
«Мой брат споткнулся об один из таких, когда был подросток. Он больше не стал прежним. Не рискуйте, ребята».
«Моя бабушка выращивала их в своем саду, она сказала мне, что если я прикоснусь к ним, то умру».
«Моя бабушка выращивала их в своем саду, она сказала мне, что если я прикоснусь к ним, то умру».
«О нет! Мой папа знал кого‑то, кто съел немного растения, и это привело к серьезным неврологическим повреждениям, и он попал в больницу».
«О нет! Мой папа знал кого‑то, кто съел немного растения, и это привело к серьезным неврологическим повреждениям, и он попал в больницу».

Пользователи утверждают, что цветок имеет «удивительный» запах, но им лучше наслаждаться издалека.

«Бругмансия может вызвать галлюцинации и смерть. Но они действительно приятно пахнут…просто пахнут издалека».
«Бругмансия может вызвать галлюцинации и смерть. Но они действительно приятно пахнут…просто пахнут издалека».
« — Спаси меня от любопытства: как он пахнет? — Он пахнет лилиями и медом (а ночью по-видимому запах становится сильнее)».
« — Спаси меня от любопытства: как он пахнет? — Он пахнет лилиями и медом (а ночью по-видимому запах становится сильнее)».
«Лол, тот момент, когда сразу поняла, что это дурман. НО ОН ЧЕРТОВСКИ ВКУСНО ПАХНЕТ».
«Лол, тот момент, когда сразу поняла, что это дурман. НО ОН ЧЕРТОВСКИ ВКУСНО ПАХНЕТ».
«Летними ночами пахнет как виноградная жвачка, но он очень ядовитый».
«Летними ночами пахнет как виноградная жвачка, но он очень ядовитый».
События недели на afisha.ru
трагикомедия
Джетлаг: фильм
Комедийная мелодрама Михаила Идова о невозможности любви на расстоянии
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить