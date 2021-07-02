Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации

Американская блогерка и певица Раффаэла Вейман вместе с подругой нашла на улице желтый цветок и решила его понюхать. Он оказался ядовитым, из‑за чего девушке всю ночь снились кошмары, и впервые случился сонный паралич.

Девушка опубликовала видео в тиктоке, в котором подробно рассказала о случившемся. По ее словам, подруги шли на день рождения и заметили ярко-желтый цветок с приятным запахом. Они стали его вдыхать, а позже почувствовали себя очень странно.

«Когда я вернулась домой и заснула, мне снились самые безумные сны, и я впервые в жизни испытала сонный паралич. Оказалось, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты», — пишет Вейман.