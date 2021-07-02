Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации

Американская блогерка и певица Раффаэла Вейман вместе с подругой нашла на улице желтый цветок и решила его понюхать. Он оказался ядовитым, из‑за чего девушке всю ночь снились кошмары, и впервые случился сонный паралич.
Девушка опубликовала видео в тиктоке, в котором подробно рассказала о случившемся. По ее словам, подруги шли на день рождения и заметили ярко-желтый цветок с приятным запахом. Они стали его вдыхать, а позже почувствовали себя очень странно.
«Когда я вернулась домой и заснула, мне снились самые безумные сны, и я впервые в жизни испытала сонный паралич. Оказалось, что цветок очень ядовит, и мы случайно накачались наркотиками, как идиоты», — пишет Вейман.
Как оказалось, это была бругмансия, которую в народе называют «ангельской трубой». Цветок обычно выращивают в качестве декоративных домашних растений, однако все его части ядовиты. Они содержат атропин, тропановые алкалоиды и скополамин. Прием растения внутрь может вызвать галлюцинации, паралич, тахикардию, потерю памяти и даже смерть.
К счастью, девушки быстро пришли в себя без серьезных последствий, а комментаторы поделились своими историями о встрече с «ангельской трубой».
Пользователи утверждают, что цветок имеет «удивительный» запах, но им лучше наслаждаться издалека.