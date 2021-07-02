Под Новосибирском ферма распродает пони. У хозяев из‑за COVID-19 нет сил заботиться о животных

Фермеры предлагают купить серого жеребца-производителя, трех жеребчиков в возрасте от двух месяцев до года, восьмилетнюю светло-гнедую кобылу, а также других кобылок разных мастей и возраста. Все животные чипированы и могут круглогодично жить под открытом небом, отмечают продавцы.

Владельцы фермы опубликовали объявление о продаже животных. Согласно ему, желающие могут приобрести шетландских пони и клепперов (помесь пони и обычной лошади) по цене от 30 до 100 тыс. рублей.

Под Новосибирском семейная пони-ферма «Ника» начала распродавать животных. Хозяева лошадей заболели коронавирусом и больше не могут заботиться о питомцах. Об этом сообщил NGS.ru .

«В данный момент на хозяйстве 19 пони и один старенький рысак — и они все сейчас на мне, кормов осталось меньше чем на месяц в лучшем случае, кого можем пасти — пасем, но поселок разросся, и теперь выставить лошадок почти негде. Поэтому встал вопрос о продаже большей части поголовья. Оставим, может быть, три головы, и то не факт при самом плохом сценарии», — рассказала дочь владельцев фермы Алена Берсенева.

Она отметила, что ее отец сейчас находится в госпитале с пневмонией, а мама болеет коронавирусом дома — у нее высокая температура. Ранее девушка сама заразилась COVID-19. По ее мнению, она подхватила вирус во время сессии в вузе две недели назад.

Берсенева пояснила, что до госпитализации ее отец сам ухаживал за лошадьми. В частности, он занимался сенозаготовкой и отвечал за корм пони. «Без него мы не сможем набрать кормов. Надеемся, что он поправится, но нам сказали, что его там (в госпитале) могут держать три недели», — добавила девушка.

«Очень бы хотелось сохранить поголовье, хотя бы половину, но если отцу будет хуже, то мы без него не справимся. Кого‑то еще отправим на передержку к друзьям, но это будет, когда у меня выделяться вирус перестанет. Друзья смогут принять только двух пони», — сказала Берсенева.

Алена призналась, что семья не хочет расставаться с пони, которые стали для них уже членами семьи. Но допустить гибель любимцев Берсеневы не могут. Поэтому надеются продать лошадей, а пока объявили о сборе средств на корм для них. Также ферма принимает сено и овес.