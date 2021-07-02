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Эмма Уотсон, Эшли Джад и другие знаменитости потребовали защитить женщин от абьюза в соцсетях

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

Более 200 женщин, среди которых актрисы Эмма Уотсон, Джиллиан Андерсон и Эшли Джад, обратились с открытым письмом к руководству социальных сетей Facebook и Twitter, видеоплатформы TikTok и компании Google. В нем они потребовали защитить женщин от онлайн-абьюза.

В документе активистки просят обратить внимание на безопасность женщин на популярных платформах. Они заявили о существующей «пандемии онлайн-насилия в отношении женщин и девочек», которую необходимо преодолеть.

По словам авторов письма, 38% женщин во всем мире сталкивались когда‑либо с жестоким обращением в интернете. Среди представителей поколения Z и миллениалов эта цифра еще выше — 45%.

Проблема злоупотреблений в сети, по мнению инициаторов обращения, — «один из самых больших барьеров на пути к гендерному равенству». В особенности она касается темнокожих женщин, а также «женщин из сообщества ЛГБТК+ и других маргинализированных групп».

«Интернет — это городская площадь XXI века. Именно здесь проходят дебаты, создаются сообщества, продаются продукты и создается репутация. Но масштабы онлайн-абьюза означают, что для слишком многих женщин эти цифровые городские площади небезопасны», — отметили в письме.

Участницы обращения предлагают сделать приоритетными две задачи: более качественный контроль за действиями пользователей платформ и усовершенствование систем реакции на нарушения этики.

«Женщины должны иметь больший контроль над тем, кто может взаимодействовать с ними на технологических платформах, а также больший выбор в отношении того, какой контент, когда и как они хотят видеть онлайн», — считают авторы открытого письма.

Они надеются, что в будущем платформы позволят журналистам и политикам видеть отзывы к своей работе, а не угрозы расправы, а девушкам не придется беспокоиться о преследовании и онлайн-харрасменте после публикаций в соцсетях.

Если вы создадите лучший интернет для женщин, вы создадите лучший интернет для всех. У вас есть для этого возможности. Теперь покажите миру, что у вас есть еще и желание», — добавили авторы обращения.

Помимо Уотсон, Андерсон и Джад, письмо подписали также исполнительный директор бренда Manolo Blahnik Кристина Бланик, певица FKA Twigs, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, актрисы Джемма Чан и Мейси Уильямс.

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