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В Екатеринбурге пройдет выставка «Универсальный человек». На ней покажут рисунки Леонардо да Винчи

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

В Екатеринбурге с 6 июля по 22 августа пройдет выставка «Универсальный человек». На ней покажут рисунки и чертежи Леонардо да Винчи из собрания Королевской библиотеки Турина. Об этом сообщил ТАСС.

Экспозицию представят в «Ельцин-центре» в рамках «Дней Италии» и культурной программы международной промышленной выставки «Иннопром». Среди экспонатов будут в том числе «Кодекс о полете птиц» в редком издании XIX века и модели машин, придуманных да Винчи.

На выставке можно будет увидеть также репродукции работ великого художника эпохи Возрождения и дополняющую их видеоинсталляцию Франца Фишналлера.

«Это редкий случай для Екатеринбурга. Но и для нас большая гордость, потому что, когда получается показать в мире шедевры мышления, науки, философии гения Ренессанса, это вызывает всегда большой интерес», — заявил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино.

Одновременно с выставкой в «Ельцин-центре» откроется и другая сопутствующая экспозиция, посвященная да Винчи. Она будет называться «Леонардо — благородный гений» и пройдет в здании Законодательного собрания Свердловской области.

Кроме того, на «Днях Италии» в Екатеринбурге состоится фестиваль итальянского кино. С 4 по 11 июля на нем можно будет посмотреть «Легенду о пианисте» Джузеппе Торнаторе и увидеть фотографии Анджело Фронтони из Национального музея кино Турина.

Также в городе представят уличный спектакль на ходулях театра Таскабиле города Бергамо, откроют выставку промышленного дизайна Адриано Оливетти и выставку автомобилей Нуччо Бертоне, а российские музыканты сыграют под руководством дирижера Фабио Мастранджело.

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