Грузовой Boeing 737 упал в океан у побережья Гавайев

Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан возле Гонолулу на Гавайских островах (США), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку из‑за проблем с двигателем. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что оба пилота остались в живых, их спасла береговая охрана. Сколько людей было на борту Boeing 737, не уточняется.

CNBC отмечает, что возможной причиной аварии мог стать многолетний возраст грузового самолета. Зачастую грузовыми они становятся после десятилетий эксплуатации в качестве пассажирского лайнера.