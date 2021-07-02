Алексей Навальный получил письма, отправленные ему еще в апреле и мае

«Приходит офицер и говорит усталым голосом: „Осужденный Навальный, это вам, распишитесь“. И дает здоровый пакет, наполненный письмами, телеграммами и открытками», — поделился оппозиционер.

Алексей Навальный рассказал в своем инстаграме, что до него дошли письма, датированные апрелем-маем. Некоторые из них — позже, в том числе открытки и поздравления ко дню рождения, который прошел 4 июня.

По словам Навального, он получил тысячи конвертов. На каждом из них была отрезана полоска в 2–3 миллиметра, чтобы «открыть, но не повредить содержимое». По большей части пост посвящен цензору, которому приходится вычитывать все письма.

Алексей Навальный передал спасибо за «поздравления, письма, телеграммы, открытки и любые весточки», а также попросил не забывать о том, что «в России, увы, много политзаключенных» и каждый хотел бы получать письма. Кроме того, заявил, что список «желающих его убить» пополнился «несчастной женщиной-цензором, доведенной до истерики непонятными ею шутками про котов, Рика и Морти и космический корабль».

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.