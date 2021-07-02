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Собчак подаст в суд на РКН после запрета интервью с Макаревичем. В нем нашли пропаганду наркотиков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:46

Ксения Собчак подаст в суд на Роскомнадзор за внесение интервью с музыкантом Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации, написала она в своем инстаграме. Этого требовало от ведомства МВД, усмотревшее в видео пропаганду наркотиков.

«Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем „правохоронительном“ государстве», — заявила Собчак и сравнила блокировку с политической цензурой. Она считает, что в интервью нет пропаганды наркотиков, а РКН «начал открытую войну с популярными ютьюб-каналами».

Она подчеркнула, что против нее никаких дел «вроде как» нет, в отличие от Юрия Дудя с двумя административными делами за интервью с Моргенштерном и Ивангаем, но его видео не заблокировали. Администрация YouTube закрыла доступ к интервью с Макаревичем, набравшим 2,4 млн просмотров.

Ранее Лига безопасного интернета попросила МВД провести проверку интервью Дудя с Моргенштерном и Ивангаем. Организация нашла в ролике пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

После проверки полиция возбудила два административных дела, но суд вернул их на доработку. В итоге доработанные материалы поступили на рассмотрение спустя 19 дней.

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