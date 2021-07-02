Фестиваль Signal анонсировал вторую волну артистов. Среди них Bejenec, Dr. Rubinstein и другие

Организаторы фестиваля Signal объявили второй блок артистов. Музыканты приедут из разных стран всего мира, чтобы дать концерты на открытом воздухе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ивента.

Лайнап мероприятия пополнили: бруклинский продюсер Aurora Halal, резидент Бергхайна с российскими корнями Dr. Rubinstein, представитель украинской рейв-сцены Bejenec, дуэт братьев Липских Simple Symmetry, диджей и продюсер Елена Сизова, профессионал в сфере рефлексивных треков София Родина, мультиинструменталист электронной сцены Philipp Gorbachev и импровизационное трио Электрическая Собака.

Всего на фестивале выступят более 100 артистов, включая тех, чьи выступления были перенесены из‑за закрытия границ. В первых строчках лайнапа — Bruce, Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay. Также подтверждены «Аигел», Mirèle, Noizar, Nikita Zabelin, Shortparis, Summer of Haze, Vlada.

Музыкальный ивент пройдет на территории Никола-Ленивца с 19 по 22 августа. Исполнители будут выступать на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow.

До 12 июля любые музыканты и саунд-продюсеры могут подать заявку на участие в Signal Music Residency, которая пройдет в Никола-Ленивце с 11 по 19 августа. Итогом работы станет аудиовизуальная инсталляция, которую презентуют на Signal 2021. Кураторы резиденции — электронные музыканты Андрей Антонец (OID) и Антон Минц.

Кроме музыки на фестивале появятся архитектурные и арт-объекты, которые будут построены победителями арт-колла. Архитекторы и художники, получившие грант до 500 тысяч рублей, представят свои работы в четырех категориях — Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout.

Купить билеты на фестиваль Signal можно по ссылке.