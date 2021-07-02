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Фестиваль Signal анонсировал вторую волну артистов. Среди них Bejenec, Dr. Rubinstein и другие

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Организаторы фестиваля Signal объявили второй блок артистов. Музыканты приедут из разных стран всего мира, чтобы дать концерты на открытом воздухе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ивента.

Лайнап мероприятия пополнили: бруклинский продюсер Aurora Halal, резидент Бергхайна с российскими корнями Dr. Rubinstein, представитель украинской рейв-сцены Bejenec, дуэт братьев Липских Simple Symmetry, диджей и продюсер Елена Сизова, профессионал в сфере рефлексивных треков София Родина, мультиинструменталист электронной сцены Philipp Gorbachev и импровизационное трио Электрическая Собака.

Всего на фестивале выступят более 100 артистов, включая тех, чьи выступления были перенесены из‑за закрытия границ. В первых строчках лайнапа — Bruce, Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay. Также подтверждены «Аигел», Mirèle, Noizar, Nikita Zabelin, Shortparis, Summer of Haze, Vlada.

Музыкальный ивент пройдет на территории Никола-Ленивца с 19 по 22 августа. Исполнители будут выступать на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma, Meadow.

До 12 июля любые музыканты и саунд-продюсеры могут подать заявку на участие в Signal Music Residency, которая пройдет в Никола-Ленивце с 11 по 19 августа. Итогом работы станет аудиовизуальная инсталляция, которую презентуют на Signal 2021. Кураторы резиденции — электронные музыканты Андрей Антонец (OID) и Антон Минц.

Кроме музыки на фестивале появятся архитектурные и арт-объекты, которые будут построены победителями арт-колла. Архитекторы и художники, получившие грант до 500 тысяч рублей, представят свои работы в четырех категориях — Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout.

Купить билеты на фестиваль Signal можно по ссылке.

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