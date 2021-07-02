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В редакцию Readovka пришли судебные приставы. Они требуют заблокировать сайт издания

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:10

В редакцию Readovka пришли сотрудники Красногорского районного отдела судебных приставов с постановлением о блокировке ресурса. Об этом сообщается на сайте и в телеграм-канале издания.

По словам журналистов, документ пытались им вручить без соответствующего решения суда. О постановлении также заранее не уведомили.

Readovka отмечает, что приставы пришли на следующий день после суда с депутатом «Единой России» Дмитрием Саблиным. Парламентарий требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах. В суде требований о блокировке cайта озвучено не было.

«Хотя суд отменил обеспечительные меры по блокировке всего сайта readovka.ru, пристав уверил нас, что мы можем ознакомиться с постановлением на „Госуслугах“, но ни по почте, ни электронном виде редакция его не получала», — пишет редакция.

В издании сочли произошедшее «попыткой давления на редакцию, целью которой является снятие публикаций о деятельности депутата Саблина», и отказались получать постановление.

Это не первый раз, когда Саблин пытается заблокировать сайт Readovka. В прошлый раз поводом послужила статья, в которой говорилось, что депутат незаконным образом стал держателем контрольного пакета акций Совхоза имени Ленина — его передала ему, по словам авторов портала, бывшая жена Павла Грудинина Ирина. Материал вышел в декабре 2019 года.

В марте 2020-го суд обязал издание заблокировать свой сайт по иску Саблина. Readovka отказалась это сделать и получила штраф 50 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев суд потребовал от редакции удалить статью про депутата, но она до сих пор доступна на сайте издания.

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