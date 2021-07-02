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Финансовая компания отказалась от опекунства Бритни Спирс после ее показаний в суде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

Финансовая компания Bessemer Trust, которую суд оставил в числе опекунов Бритни Спирс, отказалась от соглашения после показаний певицы. Об этом передает USA Today.

В Bessemer Trust подчеркнули, что считали опекунство над Спирс и содержание ее поместья добровольным, поскольку артистка сама дала на это согласие, но 23 июня она опровергла это в суде. Тогда компания заявила, что уважает ее пожелания, поэтому выйдет из договора.

Верховный суд Лос-Анджелеса отказал в удовлетворении просьбы адвоката Спирс Сэмуэля Ингэма, который требовал лишить отца певицы статуса ее единственного опекуна. Они не приняли в рассмотрение слова певицы, а изменения в статусе пообещали после новых показаний Бритни.

Бритни Спирс в течение многих лет пыталась избавиться от опеки отца. Первый раз она поставила под сомнение его пригодность к этой роли еще в 2014 году. Согласно судебным записям, отец контролировал всю ее жизнь — от выбора цвета кухонных шкафов до личной жизни и круга друзей.

39-летняя поп-звезда редко комментировала необычное юридическое соглашение, которое лишило ее независимости с 2008 года. Но документы показывают, что она неоднократно возражала против опекунства, которое суд предоставил ее отцу Джейми Спирсу.

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