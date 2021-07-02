Мэр Коломны покончил с собой. СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев покончил жизнь самоубийством. Тело 46-летнего градоначальника нашли в его квартире, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, несколько дней перед смертью Лебедев выпивал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, предсмертной записки следователи не нашли. На место прибыли первый зампрокурора области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.

Согласно сообщению на сайте Следственного комитета по Московской области, возбуждено уголовное дело по статье 110 УК — доведение до самоубийства.

Должность мэра города Лебедев занимал с 2016 года, а до этого был депутатом Московской областной думы. Он удостоен знака губернатора региона «За вклад в развитие Московской области».