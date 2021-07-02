Вышел новый тизер финального сезона «Ходячих мертвецов». В нем показали офицера Мерсера

В сети появился еще один тизер финального сезона сериала «Ходячие мертвецы». Создатели поделили 11-й сезон на три части — премьера первого из 8 эпизодов состоится 22 августа.

В ролике показали всех персонажей, которые выжили к концу шоу. Это Дэрил, Кэрол, Мэгги, Ниган, Иезекииль, Гэбриел, Аарон, Юмико, Олден, Принцесса и Юджин. К касту присоединился актер Майкл Джеймс Шоу, который появился в тизере в знаменитых ярко-красных доспехах из комиксов — он сыграет офицера Содружества Мерсера.