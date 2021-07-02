Tony Tonite выпустил фит с Иваном Дорном. Он посвящен рваным джинсам и скейтбордам

Посыл песни в том, что нужно не тратить время впустую, а наслаждаться своей молодостью. «Получайте [от жизни] больше и не стесняйтесь», — поет Tony Tonite. Но если все-таки не получилось, можете послушать любимый трек, который пробудит «чувство, будто вам снова семнадцать».

Tony Tonite и Иван Дорн выпустили новый трек «I Wanna Be Foreva Young» («Я хочу быть всегда молодым»). Получился энергичный и позитивный рэп-сингл с текстом о типичной проблеме каждого человека — старении.

Исполнители соответствуют названию трека и вспоминают в тексте молодежные атрибуты: рваные джинсы, кроссовки от Nike и прогулки по городским кварталам и переулкам. Но главный элемент молодежности, конечно, скейтборд, именно он и попал на обложку сингла.

Последний студийный альбом Ивана Дорна вышел в 2017 году, но музыкант активно участвует в коллаборациях и сторонних проектах. В прошлом году он выпустил саундтрек к сериалу «Чики», написал музыку для новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!» и принял участие в создании сборника каверов на песни группы «Мумий Тролль». Кроме того, у него вышел концертный мини-альбом, записанный вместе с американским продюсером Seven Davis Jr., и совместный EP с Mario Basanov.

Tony Tonite — саунд-продюсер, исполнитель и резидент Gazgolder с 2014 года. Известен благодаря треку «Ayayay», который почти сразу после релиза попал в ротацию британской радиостанции BBC Radio 6. Его следующий сингл «I’m in Love», вышедший в 2015-м, залетел в чарты уже десятков стран по всему миру.