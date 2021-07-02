Российскому оператору Андрею Найденову предложили вступить в Американскую киноакадемию

Оператор работал над драмой Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», которая вошла в шорт-лист «Оскара» этого года. Андрей Найденов нередко работает в дуэте с режиссером Ивана Вырыпаевым и уже снял для него картины «Кислород», «Эйфория» и «Танец Дели».

На данный момент в Академии числится более 9000 операторов, режиссеров, продюсеров, актеров и других профессионалов киноиндустрии. В этом году организация пригласила еще 395 новых членов, которые побеждали или были номинированы на «Оскар» в последнее время.

Приглашение также прислали Роберту Паттинсону, который сыграл главную роль в победившем «Доводе», Юн Е Чжон, получившей «Оскар» за «Минари», лауреатам премии Эмерал0ду Феннеллу за «Девушку, подающую надежды» и Флориану Зеллеру за фильм «Отец».

Также в список вошли: Стивен Ен («Минари»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Мария Бакалова («Борат-2»), Пол Рейси («Звук металла»), Лесли Одом-мл. («Одна ночь в Майами»), Ли Айзек Чун («Минари») и H.E.R. («Иуда и черный мессия»). Всех новых участников Американской киноакадемии можно посмотреть на официальном сайте.