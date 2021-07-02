перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фестиваль Signal анонсировал вторую волну артистов. Среди них Bejenec, Dr. Rubinstein и другие 16:02
Финансовая компания отказалась от опекунства Бритни Спирс после ее показаний в суде 15:55
Скончался художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко 14:58
Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ Обновлено в 14:54
Мэр Коломны покончил с собой. СК возбудил дело о доведении до самоубийства 14:39
Вышел новый тизер финального сезона «Ходячих мертвецов». В нем показали офицера Мерсера 14:01
Tony Tonite выпустил фит с Иваном Дорном. Он посвящен рваным джинсам и скейтбордам 13:46
Российскому оператору Андрею Найденову предложили вступить в Американскую киноакадемию 13:16
Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании в творческой сфере 13:08
Dead Blonde выпустила альбом «Княжна из хрущевки». Мальчик на «девятке» вырос в Сашу Белого 12:23
Nick Bolton/Unsplash В России выявили 23 218 случаев коронавируса за сутки
В России выявили 23 218 случаев коронавируса за сутки 12:06
В Барнауле впервые согласовали акцию против обязательной вакцинации 11:24
Политические заговоры и Джон Дэвид Вашингтон: Netflix выпустил первый трейлер боевика «Beckett» 11:00
Татьяна Доронина попросила Путина «изгнать торгашей» из МХАТа имени Горького 10:56
Команда Трампа запустила новую соцсеть. И она очень похожа на Twitter 10:40
Virgin Galactic/YouTube Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля. Он обгонит полет Джеффа Безоса на девять дней
Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля. Он обгонит полет Джеффа Безоса на девять дней 9:50
В США разрешат самостоятельно выбирать гендер в паспорте. Появится третий вариант «X» 8:57
Мэру Риги запретили въезд в Россию. Во время чемпионата мира по хоккею он снял российский флаг 2:08
Власти Финляндии: более 40% новых случаев COVID-19 связаны с посещением Евро-2020 в России 1:24
Тильда Суинтон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона. Съемки начнутся уже в этом году 0:42
Отключить рекламу

Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании в творческой сфере

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:08

Владимир Путин подписал закон, дающий право россиянам с первым высшим образованием получить бесплатно второе или последующее высшее в области искусств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Условие для получения бесплатного образования — наличие особых творческих способностей у абитуриентов. Выявлять умения будут во время специальных творческих испытаний.

Авторы поправок отмечают, что многие люди находят в себе потребность в творчестве в зрелом возрасте, когда у них уже есть первое высшее образование.

Специальности и направления, а также вузы утвердит правительство. Поправки внесут в закон «Об образовании».

Согласно предыдущей версии закона, россияне могут получить только одно бесплатное высшее образование.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Джетлаг: фильм
Комедийная мелодрама Михаила Идова о невозможности любви на расстоянии
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
электроника
«Signal 2021»: Nicolas Lutz, Nur Jaber, Bruce, Vladislav Delay, Noizar, Nikita Zabelin
Мировой экорейв про искусство и туризм в новейшее время
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить