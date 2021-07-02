Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании в творческой сфере

Владимир Путин подписал закон, дающий право россиянам с первым высшим образованием получить бесплатно второе или последующее высшее в области искусств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Условие для получения бесплатного образования — наличие особых творческих способностей у абитуриентов. Выявлять умения будут во время специальных творческих испытаний.

Авторы поправок отмечают, что многие люди находят в себе потребность в творчестве в зрелом возрасте, когда у них уже есть первое высшее образование.

Специальности и направления, а также вузы утвердит правительство. Поправки внесут в закон «Об образовании».

Согласно предыдущей версии закона, россияне могут получить только одно бесплатное высшее образование.