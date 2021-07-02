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«Дворецкий когда‑нибудь делал это?»: бывший детектив ответил на вопросы пользователей Reddit

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:06

Бывший детектив Чарльз из убойного отдела создал тред на Reddit под ником TheBoogeyMan04, чтобы ответить на вопросы о своей профессии. Он рассказал, что, несмотря на те ужасные вещи, которые видел по долгу службы, у него нет проблем с восприятием хорошего в мире, «собаки и кошки существуют, чего еще можно желать?».

Больше всего пользователей интересовало, действительно ли в жизни сыщиков все происходит так, как показано в сериалах. Как и предполагалось, многие шоу далеки от истины, в реальности мало кто работает круглые сутки, а из‑за психических расстройств выгоняют с работы, а не просто отстраняют от дела. Однако есть и такие сериалы, как «Прослушка», которые очень близки к действительности. Неудивительно, ведь его создатели — настоящие журналист и полицейский.

Мы собрали самые интересные ответы Чарльза, которые позволят лучше узнать о «внутренней кухне» американской полиции.

Sudodoyou: Когда вы находите преступника, как часто человек выглядит так, как будто он убийца? Используете ли вы доски с подозрительными фотографиями и уликами со связывающей их нитью? Большинство преступлений, которые вы расследовали, происходили на эмоциях или их совершали умные социопаты?
TheBoogeyMan04: Многие подозреваемые просто выглядят поверхностно, никто на самом деле не выглядит так, как вы себе представляете — черная толстовка, темные очки, холодный взгляд, — все выглядят совершенно нормально.

В какой‑то степени мне нужно визуальное представление того, с чем я работаю. Я использую доски, проекторы и тому подобное, а фотографии аккуратно храню на своем столе.

Большинство убийств были случайными, я действительно не понимал многих мотивов. Люди, казалось, просто сошли с ума. Я столкнулся с несколькими социопатами и точно знаю одного психопата. Они либо совершают элементарные убийства, такие как стрельба, либо придумывают самые извращенные вещи, которые вы только можете себе представить.

RoseThorn82: Я уверен, что вы привыкли видеть много плохих людей, но вы когда‑нибудь имели дело с кем‑то, кто напугал вас? Каким было их дело?
TheBoogeyMan04: Я встретил женщину, которая убила свою пятимесячную дочь. Она была больна, и мне не хотелось с ней разговаривать.

Even-Kaleidoscope465: Вы начинаете подозревать кого‑то, если он отказывается отвечать на вопросы и просит адвоката?
TheBoogeyMan04: Нет, на их месте я бы тоже так поступил. Это не очень распространено, но зависит от случая, большинство из них напуганы и до конца не понимают, что происходит.

© gifer.com

Picklesarelife1: Вас когда‑нибудь тревожило, что убийца будет целиться в вас? Опишите людей, которые плохо справляются со своей работой.
TheBoogeyMan04: Меня это никогда особо не волновало. Если бы кто‑то захотел прийти за мной, он мог бы это сделать. Отвечая на второй вопрос, я не фанат людей, которые смеются над жертвами или фотографируются с телами, как будто они знаменитости. Они также могут отвергнуть доказательства и относиться к делу так, как будто это не имеет большого значения. Да, некоторые дела не так велики, как другие, но в любом случае у кого‑то есть мертвый любимый человек, и наша работа — найти виновного.

Ontariohighspeedrob: Вы когда‑нибудь сталкивались с очевидными подставами, сделанными идиотами?
TheBoogeyMan04: Да, это была молодая пара, они задушили своего соседа до смерти, и мужчина взял вину на себя. Однако девушка похвасталась об этом своему другу, который все рассказал нам. Это помогло, хотя мы все равно подозревали, что они что‑то скрывают.

Tjcloutier3: Насколько легко упустить улики при первоначальном осмотре места преступления? Как часто вы смотрите на фотографии и понимаете, что что‑то упустили?
TheBoogeyMan04: Все время. Это была моя техника, я заходил внутрь и внимательно осматривался. После этого я выходил на улицу на несколько минут и возвращался. Именно тогда я ловил себя на том, что что‑то упустил.

© gifer.com

BMoney8600: Мой вопрос в том, какое дело было вашим любимым?
TheBoogeyMan04: Это может показаться немного странным, но у меня был случай, когда две проститутки пропали без вести — одна была найдена зарезанной, а у второй на шее была привязана мотыга на нижнем белье, и по какой‑то причине это дело меня поразило. Человек, убивший их, был пожилым «джентльменом», и от одного взгляда на него у меня мурашки шли по коже. Это было похоже на что‑то из фильма-слэшера, но, к счастью, это происходило недолго.

Deleted: Вы носили шляпу?
TheBoogeyMan04: Иногда, мне очень нравится моя стрижка, поэтому я стараюсь показывать ее как можно чаще.

AA005555: Вы когда‑нибудь слушаете полицейскую музыку на работе? Может, что‑то из «Плохих парней» или «Робокопа»?
TheBoogeyMan04: Об этом стыдно даже думать, но я много раз слушал музыку из «Плохих парней», пока работал.

© tenor.com

WeirdAvocado: Как много бумажной работы вам действительно приходится делать?
TheBoogeyMan04: Очень много! В настоящее время я работаю на ФБР, и там еще больше бумажной волокиты. В убойном отделе ее было не так много.

Seschwanbam: Какое очень распространенное заблуждение вы видите вокруг детективов? Насколько точен сериал «Бруклин 9-9»? Вы когда‑нибудь чувствовали, что дело безнадежно, и впоследствии отказывались от него?
TheBoogeyMan04: Есть много заблуждений. В телешоу детективов всегда показывают психически неуравновешенными, которые попадают в неприятности или работают 24/7. В реальной жизни, если мы психически неуравновешенны, то обращаемся за помощью, если она нужна. На работе редко случаются серьезные неприятности, обычно это приводит к увольнению, а не к отстранению от работы из‑за психического расстройства или чего‑то в этом роде. На той работе, которая у меня сейчас, я действительно много работаю, но не все время. У нас, как и у всех, есть выходные. Единственный период, когда мы очень заняты и находимся постоянно на работе, — громкое дело.

«Бруклин 9-9» не совсем похож на реальную жизнь, но очень правдоподобен, особенно учитывая всю эту бумажную работу.

Я часто чувствовал себя безнадежным, но никогда не сдавался. Что бы я ни чувствовал, семья и друзья жертв находятся в куда более худшем состоянии.

Latent_tendency: Какое телевизионное шоу наиболее точно описывает работу детектива по расследованию убийств? Я знаю, что многие, если не все, далеки от истины, но есть ли хоть один, который более-менее правдив?
TheBoogeyMan04: Я не могу сказать на 100%, потому что в основном смотрю документальные фильмы. Наверное, «Прослушка», хотя я не так часто его смотрел, но он выглядел довольно реалистично. Мои любимые вымышленные сериалы «Декстер» и «Закон и порядок: Особые жертвы», они заставляют меня испытывать дрожь по всему телу.

© gifer.com

Wavesoftheocean: Как вы все еще способны видеть хорошее в мире после того, как наблюдали так много плохих вещей?
TheBoogeyMan04: Все, что я вижу, — это часть жизни. Мы все когда‑нибудь умрем, только по-разному. В мире есть много хорошего. Как только я просыпаюсь, я автоматически становлюсь счастливым, собаки и кошки существуют, чего еще можно желать? Я никогда не позволяю негативу в этом мире сбить меня с ног!

Suavecool21692169: Дворецкий когда‑нибудь делал это?
TheBoogeyMan04: Один раз!

© Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
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