Dead Blonde выпустила альбом «Княжна из хрущевки». Мальчик на «девятке» вырос в Сашу Белого

Рейв-певица, ностальгирующая по 90-м, Dead Blonde выпустила вторую пластинку под названием «Княжка из хрущевки». «Пропаганда» (ее дебютный альбом) отчасти получила продолжение, даже есть трек «Государственная Служба Пропаганды Дискотек».
Треки начинаются не только со знакомых мотивов из прошлого, но даже с голосов — песню про Сашу Белого из «Бригады» открывает речь Фила, который собирается исполнить песню на свадьбе лидера группировки. А еще песни про Россию, круглосуточный магазин и MTV — всего 10 композиций про знакомые и понятные россиянам вещи.
Музыку «Княжкы из хрущевки» написал муж певицы Давид Деймур из GSPD. Он уже работал над предыдущим релизом Dead Blonde «Пропаганда» — песня «Мальчик на девятке» оттуда набрала огромную популярность, не в последнюю очередь благодаря тиктоку. Раньше Арина Буланова (настоящее имя Dead Blonde) была вокалисткой в группе, но позже ушла в сольный проект.
В «Княжне» продолжается погружение в рейв и танцевальную культуру 90-х (и слегка затрагивает начало нулевых), смешанное с переосмыслением прошлого — от фильмов, которые смотрели родители в молодости, до суровой действительности, во многом сохранившейся и сейчас.
«Афиша Daily» попросила Арину Буланову составить ностальгический плейлист: в нем нашлось место «Гостям из будущего», «Зверям» и Валерию Меладзе.