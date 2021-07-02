Dead Blonde выпустила альбом «Княжна из хрущевки». Мальчик на «девятке» вырос в Сашу Белого

Рейв-певица, ностальгирующая по 90-м, Dead Blonde выпустила вторую пластинку под названием «Княжка из хрущевки». «Пропаганда» (ее дебютный альбом) отчасти получила продолжение, даже есть трек «Государственная Служба Пропаганды Дискотек».

Треки начинаются не только со знакомых мотивов из прошлого, но даже с голосов — песню про Сашу Белого из «Бригады» открывает речь Фила, который собирается исполнить песню на свадьбе лидера группировки. А еще песни про Россию, круглосуточный магазин и MTV — всего 10 композиций про знакомые и понятные россиянам вещи.