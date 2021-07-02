В Барнауле впервые согласовали акцию против обязательной вакцинации

Мэрия Барнаула первой в России согласовала протестную акцию против обязательной вакцинации. Об этом «Сибирь. МБХ медиа» рассказали представители общественной организации «Наше право», организующие мероприятие.

Они подчеркнули, что не выступают против вакцинации как таковой, они недовольны принуждением к ней. По их словам, работодатели грозят барнаульцам увольнением, если те не сделают прививку, поэтому «людям ничего другого не остается».

Активисты считают, что власти стоит привлекать население к вакцинации с помощью убеждения и стимулирующих мер, а «не подливать масло в огонь» историями про опасные зарубежные препараты. «В голове у людей не может уложиться, как так с западным уровнем медицины можно было создать такую „небезопасную“ вакцину Pfizer, а отечественная вакцина при этом лучшая в мире. Вот и рождается недоверие, созданное руками самой власти», — говорят они.

Несмотря на заявленные на митинг 60 человек, протестующие полагают, что «будет большое количество народу» — «тема наболевшая». Первые два предложенных места городские власти отклонили, так как недовольные будут отвлекать внимание водителей и пешеходов, и предложили для проведения акции гайд-парк — закон разрешает собираться там до 100 человек без уведомления.

26 июня московское отделение КПРФ организовало акцию против обязательной вакцинации от COVID-19 в Новопушкинском сквере. По оценкам корреспондента «Коммерсанта», на митинг пришло около тысячи человек. Мероприятие закончилось разгоном демонстрантов полицией и ОМОНом и более десяти задержанными.