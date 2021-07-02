Политические заговоры и Джон Дэвид Вашингтон: Netflix выпустил первый трейлер боевика «Beckett»

В ролике нам показывают мужчину, который гуляет со своей девушкой по Греции, фотографируется и наслаждается спокойной размеренной жизнью. Ночью влюбленные отправились путешествовать дальше, но их автомобиль съезжает с трассы и падает в обрыв. Авария перевернула жизнь главного героя — теперь он пытается сбежать от пыток и правосудия.

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер оригинального боевика «Beckett» («Беккет»). Премьера картины состоится уже в августе.

Беккет — это имя главного героя, который был простым американским туристом. После трагической автомобильной аварии он оказывается в центре опасного политического заговора. Ему остается только спасаться бегством.

Роль Беккета исполнил Джон Дэвид Вашингтон, игравший в картинах «Довод» и «Малькольм и Мари». Также в «Beckett» снялись Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Бойд Холбрук («Логан»), Вики Крипс («Аноним») и другие.

Поставил картину итальянский режиссер Фердинандо Чито Филомарино, а спродюсировал Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Мы те, кто мы есть»). Производство картины проходит в Италии, Бразилии, Греции и США.

Премьера в кинотеатрах намечена на 4 августа. На цифровых платформах «Beckett» выйдет 27 числа того же месяца.